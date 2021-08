Le pouliguen 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Vincent Laval – Artiste en résidence 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Vincent Laval – Artiste en résidence 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen, 1 septembre 2021, Le pouliguen. Vincent Laval – Artiste en résidence

du mercredi 1 septembre au dimanche 28 novembre à 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen

Le travail de Vincent Laval se concentre principalement sur la forêt, avec la volonté́ d’y extraire des moments perçus au cœur de la nature et d’en retranscrire les sensations en volume par la sculpture, ou en image par la photographie. Chaque projet sculptural, chaque image, naissent d’une observation attentive d’éléments qui ont marqué́ ses sens au cours de ses échappées. Sa relation au temps est primordiale : tout au long de ses marches, l’artiste cueille des morceaux d’arbres autant que des instants. Le travail de Vincent Laval se concentre principalement sur la forêt, avec la volonté́ d’y extraire des moments perçus au cœur de la nature et d’en retranscrire les sensations en volume par la scu… 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T18:30:00;2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T18:30:00;2021-09-07T14:00:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:30:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T18:30:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:30:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T18:30:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:30:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T18:30:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:30:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:30:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:30:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:30:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:30:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:30:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T18:30:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T18:30:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:30:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T18:30:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T18:30:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T18:30:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T18:30:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:30:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:30:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:30:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:30:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:30:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:30:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Adresse 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen