Moussoulens Aude Moussoulens 10 10 EUR Théâtre : « Vincent, La vraie histoire de Vincent Van Gogh » présenté par Cicada Productions. Pièce de Léonard Nimoy.

Août 1890. Quelques jours après la mort du peintre Vincent Van Gogh, les rumeurs vont bon train à Paris. Certains disent qu’il était un fou sans le sou, un clochard et un artiste médiocre qui sera vite oublié. Son frère Théo, le confident et le bienfaiteur de Vincent, est atterré et révolté. Ce soir, il espère bien rétablir la vérité…

Tout public, durée 1h15. L’entrée au spectacle est conditionnée à la présentation à la billetterie d’un pass-sanitaire oubien d’un test RT- PCR négatif pour les personnes de + de 17 ans Spectacle programmé par l’association AVEC. +33 7 72 40 86 91 https://quefaire.carcassonne-agglo.fr/fr/les-selections/vincent-la-vraie-histoire-de-vincent-van-gogh.html dernière mise à jour : 2021-08-05 par

