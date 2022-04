VINCENT JEHANNO // GRUPA NATUREZA-NÀDURRA Data, 23 avril 2022, Marseille.

VINCENT JEHANNO // GRUPA NATUREZA-NÀDURRA

Data, le samedi 23 avril à 19:00

VINCENT JEHANNO Vincent Jehanno accumule de la bande magnétique. Vincent enregistre aussi, avec deux micros cardioïdes. On dit des enregistrements de terrain. Parce que ce qui compte, c’est le terrain. Mais aussi le cadre. Qui bouge. On dit aussi phonographie. Parce qu’il y a inscription. On y entrevoit du quotidien et des marées. Des micros et des hauts-parleurs qui relationnent. Des pure tones qui font écho. Des éthnologies qui arrivent. En cascade. Il utilise un Revox B77: la persévérance de l’appareil qui inscrit et reproduit. Et des transducteurs qui diffusent. D’où: Points d’écoutes en variations/ Ascensions de bruit de fond/ Réalismes perturbés/ Perceptions en twist [https://yefra.bandcamp.com/track/ashes-fudge](https://yefra.bandcamp.com/track/ashes-fudge) [https://www.youtube.com/watch?v=b1Q9DW7u0nM](https://www.youtube.com/watch?v=b1Q9DW7u0nM) [https://www.youtube.com/watch?v=IxNPV0b1PwU&t=114s](https://www.youtube.com/watch?v=IxNPV0b1PwU&t=114s) GRUPA NATUREZA-NÀDURRA Après les Salamandres du Morvan, voilà venue la nouvelle émanation temporaire et réduite du trop-puissant Dragon du Poitou. D’aucuns parlent de musiques latines radicalisées, d’autres de microphones serre-tête portés élégamment ; des intrépides évoquent même le retour au francs (nouveaux) ou l’usage prochain de joysticks à dubber le jazz rock… [https://ursscf.bandcamp.com/album/zda-2018](https://ursscf.bandcamp.com/album/zda-2018)… 44, rue des bons enfants, 13006 Marseille 19h-22H Entre trois et six euros

Entre 3 & 6€

♫♫♫

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:00:00 2022-04-23T22:00:00