Brest Finistère A l’approche de ses trente ans, Vincent est un jeune visiblement bien dans sa peau, plutôt beau gosse et débordant de projets : cultiver son potager bio, consolider sa relation avec sa copine Mélina, choisir son nouveau tatouage… Vincent serait un garçon comme les autres sans ces trois lettres qui lui collent à la peau depuis sa naissance : IMC, pour « Infirme Moteur Cérébral », un handicap qui perturbe très sérieusement sa motricité et son élocution. Film de Philippe Lucas

Durée 52 minutes – 2019.

