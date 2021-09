Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer VINCENT ET LES AUTRES – Festival Taol Kurun Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère



2021-10-05 20:30:00 – 2021-10-05 22:30:00 Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins
Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer Projection du documentaire VINCENT ET LES AUTRES suivie d’un débat en présence du réalisateur Philippe Lucas.

52 min À 27 ans, Vincent est un jeune visiblement bien dans sa peau, plutôt beau gosse et débordant de projets : cultiver son potager bio, consolider sa relation avec sa copine Mélina, faire du surf, choisir son nouveau tatouage… Vincent serait un garçon comme les autres sans ces trois lettres qui lui collent à la peau depuis sa naissance : IMC, pour “Infirme Moteur Cérébral”, un handicap physique qui perturbe très sérieusement sa motricité et son élocution. Portrait de Vincent, au fil des saisons, à un moment décisif de sa vie. lagadenn@orange.fr +33 2 98 39 77 37 Projection du documentaire VINCENT ET LES AUTRES suivie d’un débat en présence du réalisateur Philippe Lucas.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Ville Moëlan-sur-Mer lieuville 47.81631#-3.63064