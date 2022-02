Vincent Dupas et Manuel Adnot – Work In Promesse Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vincent Dupas et Manuel Adnot – Work In Promesse Pannonica (Salle), 18 février 2022, Nantes.

18:30

Entrée libre. Pour cette rencontre, le duo s'entoure d'amplis et de guitares pour raconter un carnet de voyage dans les grands espaces du Midwest américain. Entre roadtrip et randonnée dans les montagnes Rocheuses du Wyoming et du Montana, hommage à la littérature de la wilderness (la vie sauvage), la musique de Adnot et Dupas fait raisonner montagnes, grands espaces, moments méditatifs et… la route. Dans le cadre du nouveau rendez-vous « Work in Promesse » : Pas vraiment un concert, Work In Promesse est l'occasion d'écouter quelques extraits du travail en cours d'artistes accueillis en résidence au Pannonica et d'échanger en toute convivialité sur le processus de leur création.

