Vincent Dubois et Didier Buisson à la salle Jacques Davidson Nazelles-Négron Nazelles-Négron Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Nazelles-Négron

Vincent Dubois et Didier Buisson à la salle Jacques Davidson Nazelles-Négron, 13 mai 2022, Nazelles-Négron. Vincent Dubois et Didier Buisson à la salle Jacques Davidson Nazelles-Négron

2022-05-13 16:00:00 – 2022-05-14

Nazelles-Négron Indre-et-Loire Nazelles-Négron Vincent Dubois, tombe le masque, le bleu chirurgical que malheureusement tout le monde connaît, mais aussi, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur. Il en rêvait depuis longtemps, le confinement et le

report de la tournée des Bodin’s lui ont permis de nous préparer « ce concert partage ». Vincent Dubois, tombe le masque, le bleu chirurgical que malheureusement tout le monde connaît, mais aussi, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur. Il en rêvait depuis longtemps, le confinement et le

report de la tournée des Bodin’s lui ont permis de nous prépa +33 2 47 30 49 52 Vincent Dubois, tombe le masque, le bleu chirurgical que malheureusement tout le monde connaît, mais aussi, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur. Il en rêvait depuis longtemps, le confinement et le

report de la tournée des Bodin’s lui ont permis de nous préparer « ce concert partage ». THEATRE DANS LA NUIT

Nazelles-Négron

dernière mise à jour : 2022-05-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Nazelles-Négron Autres Lieu Nazelles-Négron Adresse Ville Nazelles-Négron lieuville Nazelles-Négron Departement Indre-et-Loire

Vincent Dubois et Didier Buisson à la salle Jacques Davidson Nazelles-Négron 2022-05-13 was last modified: by Vincent Dubois et Didier Buisson à la salle Jacques Davidson Nazelles-Négron Nazelles-Négron 13 mai 2022 Indre-et-Loire Nazelles-Négron

Nazelles-Négron Indre-et-Loire