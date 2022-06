Vincent Delerme – 20 ans, 7 décembre 2022, .

Vincent Delerme – 20 ans

2022-12-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-07

35 38 Pour célébrer ses 20 ans de carrière et à l’occasion de la sortie de son livre-disque 2 albums « Comme une histoire / Sans paroles » (le 28 octobre 2022, tôt Ou tard), Vincent Delerm prolonge la fête initiée au printemps à l’Européen avec dix dates exceptionnelles en France et en Belgique en fin d’année et une nouvelle et dernière date anniversaire à Paris aux Folies Bergère le 13 décembre 2022.

Retrouvez Vincent Delerme sur la scène du Cepac Silo le 7 décembre pour fêter ses 20 ans de carrière.

Pour célébrer ses 20 ans de carrière et à l’occasion de la sortie de son livre-disque 2 albums « Comme une histoire / Sans paroles » (le 28 octobre 2022, tôt Ou tard), Vincent Delerm prolonge la fête initiée au printemps à l’Européen avec dix dates exceptionnelles en France et en Belgique en fin d’année et une nouvelle et dernière date anniversaire à Paris aux Folies Bergère le 13 décembre 2022.

dernière mise à jour : 2022-05-23 par