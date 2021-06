VINCENT DEDIENNE Théâtre Municipal de Nevers, 17 décembre 2021-17 décembre 2021, Nevers.

VINCENT DEDIENNE

Théâtre Municipal de Nevers, le vendredi 17 décembre à 20:00

Véritable bouffée d’oxygène dans le paysage humoristique, Vincent Dedienne est de retour avec son deuxième seul en scène six ans après « S’il se passe quelque chose ». « Bonjour ! Le 25 juin 2018 j’ai fait ma dernière chronique à Quotidien, chez Yann Barthes (animateur de télévision savoyard) Le 29 Juin 2018 j’ai joué la dernière de mon spectacle, à Bordeaux (ville de Meurthe et Moselle). Depuis il s’est passé beaucoup de choses pour moi. De bons moments et de moins bons. J’ai été élu à la Mairie de Poitiers, où je crois avoir contribué à re-dynamiser la ville. J’ai été nommé directeur marketing de Decathlon France, où j’ai notamment eu l’idée de la carte cadeau isotherme. J’ai écrit mon premier best-seller : « Un amour majuscule », dans lequel je retrace ma belle histoire de sexe violent avec Bernard Pivot. J’ai sorti un album de reprise des chansons d’Hugues Aufray dans lequel je m’accompagne moi-même au hautbois. Et ma résidence secondaire située sur le Parvis Notre-Dame à Paris a brûlé. Après toutes ces épreuves, j’ai décidé de revenir seul-en-scène et de faire un nouveau spectacle. Et ça c’est vrai. » Navette Cultur’bus disponible sur ce spectacle : [https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus](https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus)

Ouverture de la billetterie le 1er septembre 2021 à 10h

Nouveau spectacle

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



