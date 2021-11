Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Vincent Cuvellier & Thomas Baas Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 7 février 2018 à 17:15

Vincent Cuvellier, auteur de la série Émile, est maître dans l’art des histoires courtes. Les jours pairs « c’est un livre avec 179 histoires, que les parents peuvent raconter à leur môme, ou que le môme peut lire tout seul… Normalement, une histoire par soir, ça en ferait 365, mais là, je me suis dit avec tous les gamins qui vivent un coup chez papa un coup chez maman, ça fait un jour sur deux, 179 histoires. » écrit Vincent Cuvellier. Le ton est donné, espiègle, drôle et malicieux. Le coup de « plume » de Thomas Baas vient enrichir le récit et créer une connivence avec l’enfant qui ne lit pas mais regarde les images. À lire : Les jours pairs, Vincent Cuvellier et illustrations de Thomas Baas, Helium, 2017. DÉDICACES À LA FIN DU SPECTACLE Un goûter précède la représentation sous la verrière de la Médiathèque.

GRATUIT sur inscription

Lecture dessinée à partir de 6 ans

2018-02-07T17:15:00 2018-02-07T18:35:00

