Collège des Bernardins Paris

Paris

Vincent Chevillon Collège des Bernardins, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 2h

gratuit

The Pit – Installation / Vidéo Une évocation de l’étendue entre des mondes : l’ancien et le nouveau, celui des vivants et celui des morts. La vidéo a été réalisée par Vincent Chevillon lors d’une transatlantique à bord d’un voilier depuis l’île de San Antao au Cap-Vert jusqu’en Martinique. Monté en boucle, le film enchaine sans fin le passage de l’astre solaire d’un écran à l’autre, bouclant ainsi notre perception dans un mouvement hypnotique. Lien du site web de l’artiste : https://vincentchevillon.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Collège des Bernardins 24 rue de Poissy Paris 75005

10 : Cardinal Lemoine (267m) 10 : Maubert – Mutualité (300m)

Contact :Collège des Bernardins https://www.collegedesbernardins.fr/

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

