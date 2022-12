Vincent Bidal et Franck Agulho Duo Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vincent Bidal et Franck Agulho Duo Le Baiser Salé, 2 février 2023, Paris. Le jeudi 02 février 2023

de 19h00 à 20h45

. payant Tarif sur place : 25 EUR Tarif web : 22 EUR

Un répertoire riche, basé sur des compositions aux mélodies entêtantes que l’on retient dès la première écoute. Vincent Bidal piano, Franck Agulhon batterie Le duo Vincent Bidal et Franck Agulhon se nourrit des influences de chacun des deux musiciens. La chanson, le jazz, les rythmes du monde, le hip hop… Ils ont enregistré un premier projet NOLADIK il y a peu de temps, l’occasion de faire découvrir leur répertoire composé uniquement de compositions. Le disque sortira l’automne prochain. Vincent Bidal explore de nouveaux chemins, de nouvelles sonorités, de nouveaux rythmes. On passe d’un univers jazz à un univers pop tout en fusionnant par moments avec de la world musique, le tout sur des rythmiques bien spécifiques ; que ce soit au niveau des thèmes, dans le mélange des percussions, avec la guitare acoustique, le piano, la batterie qui sonne plus » pop » ou les claviers. Le jeu de Franck Agulhon, influencé par le jazz mais aussi le funk, la pop, les musiques du monde et la scène new-yorkaise actuelle, fait de lui un soliste remarquable et un accompagnateur recherché. Le mélange de ces genres créé un répertoire riche, basé sur des compositions aux mélodies entêtantes que l’on retient dès la première écoute. Un beau voyage dans l’univers des musiques ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/vincent-bidal-franck-agulhon-duo1

VINCENT BIDAL ET FRANCK AGULHON DUO

