Musique et cinéma Cie VBD & Co Vincent Beer-Demander, Nicolas Masmanian Depuis 2015, Vincent Beer-demander n’a de cesse que de solliciter les grandes plumes de la musique de film que sont Vladimir Cosma, Claude Bolling, Ennio Morricone, Francis Lai…afin qu’ils composent pour sa mandoline. En 2018, il part à Los Angeles avec le pianiste et compositeur Nicolas Mazmanian pour rencontrer Lalo Schifrin qui composent à leur intention la « Sonata del sur ». C’est cette épopée que souhaitent partager ces deux artistes à travers un programme de pièces appartenant à la mémoire collective de la musique à l’image. Attention : il n’y aura pas de chaises Pensez à apporter de quoi vous asseoir : coussins, serviettes, pliants, chaises feront l’affaire. >Depuis le 9 août, le Pass sanitaire est obligatoire pour les évènements culturels quelque soit leur jauge. La Préfecture nous demande donc d’appliquer le pass sanitaire. Le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur lors de rassemblements, depuis le 31 juillet. Nous vous demanderons de respecter cette mesure préfectorale. Les gestes barrières restent de rigueur. Nous vous demanderons de vous installer dans le parc en respectant une distance d’un mètre entre les personnes qui ne sont pas venues ensemble.

