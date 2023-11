La Délicatesse d »après la Délicatesse de David Foenkinos THEATRE DANIEL SORANO, 25 novembre 2023, VINCENNES.

La Délicatesse d »après la Délicatesse de David Foenkinos THEATRE DANIEL SORANO. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

Au départ… c'est une histoire d'amour « évidente » : Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment. Ils ont la vie devant eux. Mais, un jour, François décède brutalement dans un accident. À la fin… c'est une rencontre improbable, avec Markus, un homme simple, délicat mais bien loin des canons de beauté. Une nouvelle histoire commence, un amour qui ne cherche plus un idéal, et accepte la vie avec ses cicatrices… pour inventer le bonheur, avec délicatesse. David Foenkinos

THEATRE DANIEL SORANO VINCENNES 16, rue Charles Pathé Val-de-Marne

