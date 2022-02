22e Traversée de Paris en véhicules d’époque Parvis sud du château de Vincennes, 27 mars 2022 07:30, Vincennes.

Dimanche 27 mars, 07h30 Sur place Gratuit http://www.vincennesenanciennes.com

La 22e Traversée de Paris en véhicules d’époque reportée au 27 mars.

Début janvier, l’annonce de l’annulation de la Traversée de Paris à moins de 72h de l’événement avait laissé les passionnés, participants ou simples spectateurs, très déçus, voire un peu tristes.

Vincennes en Anciennes, organisatrice des Traversées de Paris, annonce le report au 27 mars. Tout sera mis en œuvre pour que ce rassemblement de 700 véhicules anciens de plus de 30 ans (autos, motos, vélomoteurs, vélos, bus et tracteurs) soit un moment de partage et de joie.

Comme à l’accoutumée, le parvis sud du Château de Vincennes sera le point départ de ce grand rassemblement du véhicule de collection.

Respect pour les anciennes

La Traversée de Paris offre le plateau le plus riche et le plus divers qui soit. Elle est une fabuleuse machine à remonter le temps qui mêle allègrement les marques, les modèles, les années.

Une petite quarantaine de kilomètres sera nécessaire pour boucler le parcours. L’histoire du Paris d’hier côtoiera celle du Paris d’aujourd’hui autour du thème : lieux cultuels et culturels.

La Traversée de Paris sillonnera près du Louvre (le plus grand musée du monde) et de l’Institut de France qui regroupe cinq académies dont l’Académie Française…

La très animée place de la Contrescarpe, près de la rue Mouffetard en plein quartier latin, constituera une des étapes et figurera sur l’affiche réalisée par Thierry Dubois pour cette 22e édition. Le nom de cette place fait référence au talus extérieur du fossé (contrescarpe) autrefois situé devant l’enceinte de Philippe Auguste.

Le parcours ne sera révélé que le dimanche matin au moment de la remise du livre de route aux équipages, il est le sésame qui permet de suivre le parcours en toute sérénité avec les indications culturelles.

Retour à Vincennes

« Après la grosse déception d’avoir vu la Traversée de Paris du 9 janvier interdite par la Préfecture de Police de Paris au dernier moment, nous sommes plein d’espoir pour ce rendez-vous du mois de mars. Nos bénévoles s’étaient beaucoup investis dans la préparation de ce parcours patrimonial, nous espérons que leurs efforts seront couronnés de succès. Les participants sont très motivés et espèrent de tout cœur que cet événement sera maintenu cette fois-ci. Nous restons confiants et la Traversée de Paris à l’arrivée des beaux jours, ce sera une première.» explique Jacques d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

Vincennes sera également le théâtre de l’arrivée pour les équipages qui le souhaitent et une partie des voitures restera exposée sur le Parvis sud jusqu’en début d’après-midi.

Parvis sud du château de Vincennes Vincennes 94300 Vincennes Val-de-Marne

dimanche 27 mars – 07h30 à 12h30