24e Traversée de Paris en véhicules d’époque Parvis sud du château de Vincennes Vincennes, 14 janvier 2024, Vincennes.

24e Traversée de Paris en véhicules d’époque Parvis sud du château de Vincennes Vincennes Dimanche 14 janvier 2024, 07h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-14 07:00

Fin : 2024-01-14 12:30

Cette 24e édition de la Traversée de Paris plongera 700 équipages en véhicules de plus de 30 ans dans l’histoire parisienne des constructions métalliques. Dimanche 14 janvier 2024, 07h00 1

https://www.vincennesenanciennes.com

L’association Vincennes en Anciennes, organisatrice des Traversées de Paris, ne manque pas d’imagination pour trouver les thèmes de cet événement bi-annuel. Pour cette 24e édition, elle plongera 700 équipages en véhicules de plus de 30 ans dans l’histoire parisienne des constructions métalliques. Le parcours couvrira une trentaine de kilomètres.

Le patrimoine roulant en action

Croiser des véhicules anciens (autos, motos, vélos, utilitaires légers, bus et camions) dans les rues de Paris est toujours un moment de grâce. Le temps est suspendu lors de cette balade atypique.

Un temps désordonné où les avant-guerre croisent les Youngtimers, où les Solex côtoient les Dollar et side-cars…

Les marques disparues refont surface tandis que les Citroën, Peugeot, Renault, Volkswagen et autres offrent un échantillon de ce qu’elles ont été au fil des époques.

Toujours au rendez-vous les bus Renault des années 30 embarquent un public curieux de tenter une expérience hors du commun sur des sièges en bois ou sur la plateforme livrée aux quatre vents.

En fait, tous ces véhicules parlent de nous et de notre société.

Pour la première fois, la Traversée de Paris accueillera 10 camions anciens dont un porte-char ATCM modèle S 32215.

« C’est un bond en arrière. Nous sommes heureux d’offrir un parcours inédit qui surprendra les participants. Nous délaissons certains points de passages habituels au profit d’autres lieux moins souvent empruntés. Tout cela dans une ambiance bon enfant. La Traversée de Paris entend également valoriser le patrimoine architectural de la capitale. » explique Jacques D’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

Environ cent marques seront représentées : françaises, allemandes, italiennes, suédoises, anglaises, américaines, japonaises…. Le plateau n’est jamais le même, il réserve toujours des surprises, les véhicules sont bien restaurés et entretenus.

Parvis sud du château de Vincennes Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne