16e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque Parvis sud du château de Vincennes Vincennes, 30 juillet 2023 08:00, Vincennes.

700 véhicules de plus de 30 ans participeront à cette Traversée estivale organisée par Vincennes en Anciennes. Autos, motos, vélos, bus, tracteurs montreront un échantillon du patrimoine roulant. Dimanche 30 juillet, 08h00 1

Le patrimoine roulant en goguette

700 véhicules de plus de 30 ans prendront part à cette 16e édition de la Traversée de Paris estivale, organisée par Vincennes en Anciennes, le plus grand club multimarque de France. Autos, motos, vélos, bus, utilitaires légers et tracteurs (majoritairement venus de Normandie) formeront un joyeux rassemblement de ce que le patrimoine roulant compte de plus varié, de plus rare ou de plus populaire. Des marques parfois disparues, françaises mais aussi britanniques, italiennes, allemandes, américaines, suédoises ou japonaises, dans des équipages venus de tous horizons (France, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne…).

Pour les participants, qui viennent parfois de fort loin, cette Traversée est l’occasion de découvrir Paris sous un angle nouveau, d’allier plaisir de la conduite et tourisme dans une ambiance décontractée et chaleureuse sous le regard bienveillant des passants. » explique Jacques d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

Ceux qui n’ont pas de véhicules anciens sont les bienvenus. Plusieurs solutions s’offrent à eux : être sur le Parvis sud du Château de Vincennes au moment du départ, sur le parcours, à l’arrivée à Meudon, réserver une place (10 € par personne) à bord d’un des quatre bus à plateforme, participer au pique-nique (en apportant ses victuailles) ou simplement venir faire un tour à Meudon en début d’après-midi.

Rencontre du patrimoine roulant et du patrimoine architectural

Pour chaque Traversée de Paris un thème est défini par les organisateurs. Celle de cet été s’intéressera aux places de la capitale, il existe près de 500 places à Paris, un choix s’est donc imposé et une petite vingtaine de places a été sélectionnée. Toutes offriront de beaux points de vue sur des monuments emblématiques de la capitale.

Comme à l’accoutumée, le parcours ne sera révélé que le matin du départ au moment de la remise du livre de route et de la plaque de rallye (deux laissez-passer indispensables pour participer en toute sérénité). Le parcours est prévu sur 4 heures pour une vitesse de croisière à 30km/heure, pour profiter pleinement du moment.

Meudon, une exposition géante en plein air

À partir de midi, les premières arrivées sont attendues sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon. Une fois dans le parc, les voitures se garent et les pique-nique s’organisent auprès de chaque voiture ; chacun son style, chacun ses invités. Le moment est partagé dans une ambiance festive.

Parmi de nombreux stands : la Fédération Française des Véhicules d’Époque avec une exposition de beaux modèles et l’Union Nationale des collectionneurs de Véhicules Militaires Historiques qui mettra en place un garage de campagne avec des véhicules lourds, souvent spectaculaires et représentatifs de la seconde guerre mondiale.

Pour que la fête soit complète, un orchestre est prévu et tout le monde pourra danser, parfois en tenue d’époque, sur des rythmes endiablés.

Informations pratiques

Départ des voitures et motos à partir de 8h00 parvis sud du Château de Vincennes – Arrivée : à partir de midi sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon.

Dress-code suggéré mais pas obligatoire : le blanc

Exposition des voitures à Meudon jusqu’à 15/16h.

Site internet : www.vincennesenanciennes.com

Parvis sud du château de Vincennes Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne