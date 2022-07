15e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque Parvis sud du château de Vincennes, 31 juillet 2022 08:00, Vincennes.

Dimanche 31 juillet, 08h00 Sur place Entrée libre, sur inscription pour les bus et les véhicules anciens http://www.vincennesenanciennes

Les tours de la capitale et celles de Meudon sont au programme de cette édition estivale concoctée par Vincennes en Anciennes.

Du donjon de Vincennes à la Tour Marcelin Berthelot

700 véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, vélos, tracteurs, utilitaires légers et bus) sont attendus sur le Parvis sud du Château de Vincennes avant de s’élancer dans Paris pour arriver à Meudon sur la terrasse de l’Observatoire.

Ce sera l’occasion une fois de plus d’allier culture et balade automobile.

Au départ, le donjon de Vincennes, l’un des plus hauts d’Europe, toisera les équipages du haut de ses 50 mètres. Un passage dans le 13e permettra d’apercevoir les tours caractéristiques de ce quartier qui en compte 45 au total. D’où que l’on trouve dans Paris, impossible d’ignorer les 209 mètres de la Tour Montparnasse. Elle était l’une des plus hautes de France jusqu’à ce qu’elle soit détrônée par une tour de la Défense. Les véhicules passeront non loin de la Tour Jean Sans Peur, dernier vestige du palais parisien des Ducs de Bourgogne. L’emblématique Tour Eiffel fera également partie du parcours. Meudon ne sera pas en reste avec la futuriste Tour solaire, la tour hertzienne et de télécommunication et la Tour Marcelin Berthelot.

Pour les véhicules, ce sera la diversité : plus de 70 marques représentées y compris des marques disparues. Des modèles allant de la fin du XIXe aux années 90. Une parade qui sera joyeuse, les équipages ont reçu pour consigne d’être vêtus de blanc.

La Terrasse de l’Observatoire de Meudon comme point de convergence

À partir de 12h30, les véhicules arriveront à Meudon où se déroulera le traditionnel pique-nique qui réunit participants et public (venu sans voiture). Non seulement, il sera possible d’admirer les véhicules de la Traversée mais plusieurs plateaux agrémenteront le spectacle.

La SM présidentielle* de l’Élysée exposée à Meudon

L’Aventure Peugeot – Citroën – DS exposera plusieurs modèles dont une Simca Présidence de 1958 (clin d’œil aux véhicules présidentiels), une Peugeot 104 qui fête ses 50 ans, une Citroën BX pour ses 40 ans, une Peugeot 304 Cabriolet, une Citroën GS Break et surtout la SM Présidentielle*. Cette voiture était réservée aux visites officielles pour les conjoints de chefs d’État, présidents, rois, reines, et aussi pour les Présidents Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac.

* La SM Présidentielle est assurée par L’ Aventure Peugeot Citroën DS, qui vient juste de lancer son nouveau site internet au service des passionnés de véhicules de collection : www.laventure-association.com

La Jeep sur tous les fronts avec l’UNIVEM

Traditionnellement, l’Union Nationale des Collectionneurs de Véhicules Militaires est présente à Meudon. Cette année, des Jeep de différentes armées ou théâtres d’opération feront le spectacle : Jeep Navy, Jeep SAS, Jeep amphibie, Jeep sur rail, Jeep canadienne, Jeep infirmerie, Jeep Follow Me, Jeep rallongée Signal Corps …

Produite à environ 640.000 exemplaires, la Jeep a accompagné toutes les armées alliées sur tous les fronts durant la Seconde Guerre mondiale et les militaires reconnurent ses qualités de véhicule fiable et passe-partout.

L’UNIVEM présentera aussi des véhicules lourds et blindés pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Parvis sud du château de Vincennes Vincennes 94300 Vincennes Val-de-Marne

dimanche 31 juillet – 08h00 à 15h30