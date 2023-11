Arsène Lupin Espace Sorano, 17 mars 2024, VINCENNES.

VILLE DE VINCENNES (L.1-1098173/3-1098174/1098185) PRESENTE CE SPECTACLE Arsène Lupin1908. Alors que le mariage de Germaine Gournay-Martin avec le duc de Charmerace se prépare, une lettre parvient au château, à l’attention du père de la mariée. Elle détient un message très important : « Monsieur, j’attire votre attention sur le diadème de la Princesse de Lamballe. J’ai la ferme intention de m’approprier ce joyau et me rendrai dès demain dans votre office parisien, où vous l’exposez et où vous entassez toutes vos œuvres, pour une respectueuse perquisition. ». Metteur en scène/chorégraphe : Delphine PiardThéâtre contemporain, tout publicDurée : 50 minN° téléphone accès PMR : 0143986532 Arsène Lupin Arsène Lupin

Espace Sorano VINCENNES 16 rue Charles Pathé Val-de-Marne

