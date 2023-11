Clément Blouin, Magicien AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL, 8 mars 2024, VINCENNES.

Clément Blouin, Magicien AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-03-08 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

VILLE DE VINCENNES (L.1-1098173/3-1098174/1098185) PRESENTE CE SPECTACLE Clément Blouin, magicienClément Blouin est passionné de magie depuis ses 14 ans ! Pour construire son tout premier spectacle, il a pris son bâton de pèlerin, a multiplié les expériences, les rencontres, les voyages. Il a pratiqué la magie à peu près partout où il est possible de la pratiquer… Et le résultat est aujourd’hui bluffant. Manipulateur hors pair de jeux de cartes et de tout objet pouvant être amené à disparaître, cet amateur de pickpockétisme et admirateur des grands magiciens américains de Mac King à David Williamson est également doté d’un solide sens de l’humour. On rit autant que l’on est subjugué, par ses audacieuses manipulations très participatives…Metteur en scène : Thomas CarusoGenre : spectacle de magieTout publicDurée : 90 minN° téléphone accès PMR : 0143986532 Clément Blouin Clément Blouin

AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL VINCENNES 98 Rue de Fontenay Val-de-Marne

