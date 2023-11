Joëlle Léandre « Atlantic Ave. Septet » AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL, 25 janvier 2024, VINCENNES.

VILLE DE VINCENNES PRESENTE CE SPECTACLE JOELLE LEANDRE « ATLANTIC AVE. SEPTET » - 25 janvier 2024, 20:00. Tarif : 22.0 euros.

VILLE DE VINCENNES (L.1-1098173/3-1098174/1098185) PRESENTE CE SPECTACLE JOELLE LEANDRE « ATLANTIC AVE. SEPTET »Après un cursus classique et des collaborations avec les compositeurs les plus novateurs de son époque (John Cage, Pierre Boulez), Joëlle Léandre rencontre à la fin des années 70 à New-York les maîtres du free-jazz et des musiques improvisées, qui vont bouleverser sa vie. Joëlle Léandre a depuis développé un langage musical tout à fait singulier, célébré dans le monde entier, greffant les racines du jazz africain-américain à l’héritage musical occidental. Pour cette nouvelle pièce, entourée d’éminents représentants de la scène musicale créative américaine, elle embrasse toutes les musiques qui ont jalonné sa vie : la musique classique, la musique contemporaine, l’improvisation et le jazz dans sa forme la plus libre.Genre : JazzTout publicDurée : 90 minN° téléphone accès PMR : 0143986532 Joëlle Léandre Joëlle Léandre

AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL VINCENNES 98 Rue de Fontenay Val-de-Marne

