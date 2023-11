Un piano dans la montagne / Carmen d’après Bizet AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL, 20 janvier 2024, VINCENNES.

THEATRE DE CORBEIL-ESSONNES (L-R-2022-002996) PRESENTE : ce spectacle. À partir de 12 ansDurée : 1h45La musique de Bizet, la puissance de quatre pianos, les talents multiples d’interprètes instrumentistes font surgir avec intensité et flamboyance l’histoire de Carmen et Don José. Une histoire de violence primordiale.« Raconter l’histoire de Carmen en 1h45 avec la complicité de 4 pianistes chanteurs, formant un « groupevocal » et assumant certains rôles, 4 protagonistes chanteurs-comédiens de haut niveau, et 2 acteurs-chanteurs. 10 interprètes rejoints dans chaque ville de tournée par un ou des chœurs d’enfants amateurs formés pour l’occasion. Avec ce projet, nous souhaitons proposer à un public élargi, sur des scènes d’opéra et sur des scènes qui ne sont pas spécifiquement faites pour lui, de redécouvrir Carmen de Bizet dans une version intime, en se défaisant de nos aprioris (souvent empreints des traditions des représentations passées). Resserrer, concentrer le drame des personnages (Carmen, Don José, Escamillo, Micaëla) mais aussi celui de la confrontation essentielle entre collectif et individu (rôle du « chœur » – le multiple face aux protagonistes).Drame intime et drame social… »Sandrine AngladeD’après Carmen de Georges BizetConception et mise en scène Sandrine AngladeTranscription, écriture, collaboration dramaturgique Clément Camar-MercierTranscription musicale et directeur musical Nikola TakovScénographie GouryLumières Caty OliveRégie générale Ugo CoppinRégie plateau Rémi RemonginRégie pianos Emmanuelle ArchambeauAvec Manon Jürgens/ Carmen ; Pierre-Emmanuel Roubet en alternance avec Blaise Rantoanina /Don José ; Antoine Philippot/ Escamillo ; Agnieszka Slawinska/ Micaela ; Nikola Takov /piano, aubergiste et chœur ; Julie Alcaraz /piano, violoncelle, Fransquita et chœur ; Benjamin Laurent /piano, Moralès et chœur ; Julia Filoleau /piano, Mercédès et chœur ; Rony Wolff/ Zuniga, Dancaïre et chœur ; Florent Dorin /Le guide et chœurAccès personnes à mobilité réduite : 01 69 22 56 19 Un piano dans la montagne / Carmen d’après Bizet Un piano dans la montagne / Carmen d’après Bizet

AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL VINCENNES 98 Rue de Fontenay Val-de-Marne

