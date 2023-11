Thomas Joue ses Perruques (Tournée) AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL, 10 novembre 2023, VINCENNES.

Thomas Joue ses Perruques (Tournée) AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Le comédien Thomas Poitevin interprète seul en scène la galerie des portraits savoureux des vidéos qui l’ont fait connaître sur les réseaux sociaux car « Les Perruques de Thomas », c’est d’abord un compte Instagram créé pendant le confinement .À chaque perruque, un personnage : Caro, 34 ans, vieille jeune fille parisienne chahutée par la vie moderne ; Rico, 31 ans, coach de zumba surprotéiné et apprenti philosophe ; Laurence, 45 ans, responsable hyperactive et pleine de bonne volonté d’une Scène nationale mais aussi Daniel, Marie-Jo, Jeanne-Marie, Sébastien, Candice… Entre fous rires et émotions, on retrouve en chair et en os une ribambelle d’anti-héros magnifiques. Râleurs, névrosés, paumés, ils sont aussi terriblement touchants, drôles et humains. Thomas Joue ses Perruques Thomas Joue ses Perruques

Votre billet est ici

AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL VINCENNES 98 Rue de Fontenay Val-de-Marne

33.0

EUR33.0.

