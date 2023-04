ENS – LES TRAYEURS DE CHÈVRE, 24 juin 2023, Vinassan.

3 km

Rendez-vous à la maison de la Clape puis covoiturage

Au cours d’une soirée, découvrons cet étrange oiseau qui se manifeste à la tombée de la nuit.

Prévoir une lampe.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-06-24 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-24 23:00:00. .

Vinassan 11110 Aude Occitanie



3 km

Meeting point at the Maison de la Clape then carpooling

During an evening, let us discover this strange bird which appears at nightfall.

Bring a lamp.

Reservation required.

25 people max.

3 km

Punto de encuentro en la Maison de la Clape, luego coche compartido

En el transcurso de una velada, descubramos esta extraña ave que aparece al anochecer.

Traer una lámpara.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

3 km

Treffpunkt: Maison de la Clape, dann Fahrgemeinschaften

Im Laufe eines Abends entdecken wir diesen seltsamen Vogel, der sich bei Einbruch der Dunkelheit zeigt.

Bitte eine Lampe mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude