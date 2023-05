MARCHÉ TRUFFES ET SAVEURS, 17 juin 2023, Vinassan.

Vinassan,Aude

2ème édition du Marché Truffes et Saveurs à Vinassan !

Une grande journée autour du marché aux truffes d’été (avec l’association des Trufficulteurs de l’Aude).

Programme de la journée à partir de 9 H :

– 9 H : Ouverture du marché des saveurs : dégustation de vins, artisanat et produits régionaux

– De 10 H à 17 H : Animations gratuites

– 11 H : Ouverture du marché de la truffe blanche d’été

Intronisation, animation musicale.

Restauration sur place.

– Après-midi : spectacle de fauconnerie médiévale et équestre.

– Repas « Prestige » tout à la truffe d’été (sur réservation uniquement)..

2023-06-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. .

Vinassan 11110 Aude Occitanie



2nd Truffles and Flavors Market in Vinassan!

A great day around the summer truffle market (with the Aude Trufficulteurs association).

Program for the day from 9 H :

– 9 am: Opening of the flavors market: wine tasting, crafts and regional products

– 10 am to 5 pm: Free entertainment

– 11 am: Opening of the white summer truffle market

Induction, musical entertainment.

Catering on site.

– Afternoon: medieval falconry and equestrian show.

– Prestige » meal featuring summer truffles (by reservation only).

¡2º Mercado de la Trufa y los Sabores en Vinassan!

Un gran día en torno al mercado estival de la trufa (con la Asociación de Truficultores del Aude).

Programa del día a partir de las 9 H :

– 9 H: Apertura del mercado de los sabores: degustación de vinos, artesanía y productos regionales

– 10 h a 17 h: Animación gratuita

– 11 h: Apertura del mercado de la trufa blanca de verano

Inauguración, animación musical.

Catering in situ.

– Tarde: cetrería medieval y espectáculo ecuestre.

– Comida « de prestigio » con trufas de verano (reserva obligatoria).

2. Ausgabe des Marché Truffes et Saveurs in Vinassan!

Ein großer Tag rund um den Sommertrüffelmarkt (mit der Association des Trufficulteurs de l’Aude).

Programm des Tages ab 9 Uhr:

– 9 H: Eröffnung des Marktes der Genüsse: Weinprobe, Kunsthandwerk und regionale Produkte

– Von 10 H bis 17 H: Kostenlose Animationen

– 11 H: Eröffnung des Marktes für weiße Sommertrüffel

Inthronisierung, musikalische Unterhaltung.

Verpflegung vor Ort.

– Nachmittags: Mittelalterliche Falknerei und Reitvorführung.

– Mahlzeit « Prestige » ganz mit Sommertrüffeln (nur mit Reservierung).

