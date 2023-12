Découverte de la vinaigrerie Martin Pouret Vinaigrerie Martin Pouret Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Découverte de la vinaigrerie Martin Pouret Vinaigrerie Martin Pouret Fleury-les-Aubrais, 4 janvier 2024, Fleury-les-Aubrais. Découverte de la vinaigrerie Martin Pouret 4 janvier – 15 février 2024, les jeudis Vinaigrerie Martin Pouret Tarif : 11€. Durée de visite : 1 heure 30. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T17:00:00+01:00 – 2024-01-04T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T17:00:00+01:00 – 2024-02-15T18:30:00+01:00 Dernier Maître Vinaigrier d’Orléans, la Maison Martin Pouret vous invite à découvrir le lieu de fabrication de ses recettes originales et authentiques. Plongez au cœur d’une tradition et d’un savoir-faire datant du Moyen-âge, qui a fait d’Orléans l’une des capitales incontestées du vinaigre. NB : à votre arrivée sur les lieux, une très forte odeur de vinaigre pourrait vous incommoder. Vinaigrerie Martin Pouret 236 rue du Faubourg Bannier 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/decouverte-de-la-vinaigrerie-martin-pouret.html »}] visite guidée gastronomie © Eric Matheron Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Code postal 45400 Lieu Vinaigrerie Martin Pouret Adresse 236 rue du Faubourg Bannier 45400 Fleury-les-Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Vinaigrerie Martin Pouret Fleury-les-Aubrais Latitude 47.921769 Longitude 1.89832 latitude longitude 47.921769;1.89832

Vinaigrerie Martin Pouret Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/