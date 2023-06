Découverte de la vinaigrerie Martin Pouret Vinaigrerie Martin Pouret Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Découverte de la vinaigrerie Martin Pouret Vinaigrerie Martin Pouret Fleury-les-Aubrais, 8 juin 2023, Fleury-les-Aubrais. Découverte de la vinaigrerie Martin Pouret 8 et 29 juin Vinaigrerie Martin Pouret Durée d’environ 1h30. L’accès est interdit aux enfants de moins de 12 ans. Les animaux ne sont pas autorisés pendant la visite. Dernier Maître Vinaigrier d’Orléans, la Maison Martin Pouret vous invite à découvrir le lieu de fabrication de ses recettes originales et authentiques. Plongez au cœur d’une tradition et d’un savoir-faire datant du Moyen-âge, qui a fait d’Orléans l’une des capitales incontestées du vinaigre. NB : à votre arrivée sur les lieux, une très forte odeur de vinaigre pourrait vous incommoder. Vinaigrerie Martin Pouret 236 rue du Faubourg Bannier 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/decouverte-de-la-vinaigrerie-martin-pouret.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T17:00:00+02:00 – 2023-06-08T18:30:00+02:00

visite guidée gastronomie © Eric Matheron

