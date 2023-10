LE VERITABLE ARIEL TOKO VIN TE FAIRE BOIRE Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

LE VERITABLE ARIEL TOKO Samedi 25 novembre, 20h00 VIN TE FAIRE BOIRE

Le Véritable Ariel Toko, c’est un voyage dont le capitaine est Ariel Toko, lui-même. Il vous mènera dans un univers exotique avec toujours pour cap : faire la fête ! Viens chalouper chez Vin te faire boire, accompagné d’un bon verre de vin naturel ou de bière artisanale, dans une ambiance toujours aussi conviviale !

6 musiciens ont exhumé le répertoire original du légendaire Ariel Toko, un mélange des rythmes d’Afrique de l’ouest et d’Amérique latine collecté le long de ses voyages.

VIN TE FAIRE BOIRE 83 route de Sainte-Luce, 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

