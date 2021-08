Ordonnac Ordonnac Gironde, Ordonnac Vin, Tapas et Musique au château de la Croix Ordonnac Ordonnac Catégories d’évènement: Gironde

Ordonnac

Vin, Tapas et Musique au château de la Croix Ordonnac, 15 octobre 2021, Ordonnac. Vin, Tapas et Musique au château de la Croix 2021-10-15 19:00:00 – 2021-10-15 22:00:00

Ordonnac Gironde Ordonnac 20 EUR Venez profiter d’une soirée conviviale dans un vignoble familial au milieu des vignes, entre l’océan Atlantique et l’Estuaire de la Gironde. Visite des chais suivi d’une soirée vin et tapas en musique.

