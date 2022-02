Vin sur vin Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Vin sur vin Tournus, 26 novembre 2022, Tournus. Vin sur vin Rue Jean-Baptiste Deschamps Palais de justice Tournus

2022-11-26 – 2022-11-27 Rue Jean-Baptiste Deschamps Palais de justice

Tournus Saône-et-Loire Une vingtaine de vignerons indépendants présentent leurs vins issus des plus prestigieuses appellations nationales. Les critères environnementaux et le rapport qualité prix sont privilégiés par l’association organisatrice. vinsurvin.association@orange.fr http://www.vinsurvin-tournus.com/ Une vingtaine de vignerons indépendants présentent leurs vins issus des plus prestigieuses appellations nationales. Les critères environnementaux et le rapport qualité prix sont privilégiés par l’association organisatrice. Rue Jean-Baptiste Deschamps Palais de justice Tournus

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Rue Jean-Baptiste Deschamps Palais de justice Ville Tournus lieuville Rue Jean-Baptiste Deschamps Palais de justice Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Vin sur vin Tournus 2022-11-26 was last modified: by Vin sur vin Tournus Tournus 26 novembre 2022 Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire