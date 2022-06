Vin nouveau chez le Vigneron Indépendant Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: 68770

Ammerschwihr

Vin nouveau chez le Vigneron Indépendant Ammerschwihr, 1 octobre 2022, Ammerschwihr. Vin nouveau chez le Vigneron Indépendant Ammerschwihr

2022-10-01 – 2022-10-08

Ammerschwihr 68770 EUR Au début de l’automne, la période des vendanges offre l’occasion de déguster le fameux vin éphémère de saison, le vin nouveau. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux : charcuterie, fromages pain, noix, raisins. Rendez-vous annuel convivial et gourmand. +33 3 89 47 14 49 Au début de l’automne, la période des vendanges offre l’occasion de déguster le fameux vin éphémère de saison, le vin nouveau. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux : charcuterie, fromages pain, noix, raisins. Ammerschwihr

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 68770, Ammerschwihr Autres Lieu Ammerschwihr Adresse Ville Ammerschwihr lieuville Ammerschwihr Departement 68770

Ammerschwihr Ammerschwihr 68770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ammerschwihr/

Vin nouveau chez le Vigneron Indépendant Ammerschwihr 2022-10-01 was last modified: by Vin nouveau chez le Vigneron Indépendant Ammerschwihr Ammerschwihr 1 octobre 2022 68770 Ammerschwihr

Ammerschwihr 68770