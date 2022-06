Vin nouveau au domaine Baumann Zirgel

Vin nouveau au domaine Baumann Zirgel

2022-10-07 – 2022-10-07

Nous sommes fin Septembre ! Cette période de vendanges offre l'occasion idéale de déguster du vin nouveau ! Le domaine Baumann Zirgel vous accueille pour déguster ce fameux « Neier Siasser » accompagné d'une planchette gourmande de produits locaux : charcuterie, pain, noix, fromages.. ambiance conviviale garantie !

