Vin côté cours Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Catégorie d’évènement: Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac

Vin côté cours Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, 26 mai 2022, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac. Vin côté cours Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac

2022-05-26 – 2022-05-26

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Gard 17 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac La 6ème édition du Vin Côté Cours est lancée ! Le chef étoilé Damien Sanchez du restaurant Le Skab* s’associe avec Sébastien Rath du Riche pour concocter un menu qui sublime la truffe blanche d’été. De son magnifique centre ancien en circulade en passant par le vignoble, découvrez le village médiéval de Durfort au pied des Cévennes ! A chaque halte vous découvrez un plat, de la mise en bouche au dessert. Nos vignerons sont bien évidemment présents afin de vous faire découvrir les cuvées sélectionnées pour des accords parfaits “mets et vins”.Découvertes gastronomique, œnologique et du patrimoine de notre région, de quoi mettre tous vos sens en éveil pour cette journée qui s’annonce des plus savoureuses… OUVERTURE DES RÉSERVATIONS: 5 AVRIL Date: 26 mai 2022 Tarif: 67 € par personne à partir de 13 ans – 17 € pour les moins de 13 ans Date d’ouverture de la location: 5 avril Date limite d’inscription: 19 mai reservation@tourismegard.com +33 7 49 95 54 19 Droits gérés

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Autres Lieu Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Adresse Ville Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac lieuville Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac

Vin côté cours Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 2022-05-26 was last modified: by Vin côté cours Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 26 mai 2022

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac