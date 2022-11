Vin chaud et pain d’épices en haut de la Tour Philippe Le Bon Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

21000 Dans la continuité des Apéritifs de la Tour Philippe le Bon, devenu un incontournable touristique de la métropole, l’Office de Tourisme, en association avec la maison dijonnaise Mulot et Petitjean, proposeront des dégustations inédites en haut de la Tour Philippe le bon cet hiver. Fondée il y a plus de 220 ans, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la maison Mulot & Petitjean a une histoire commune à celle de la ville de Dijon. Résolument encrée dans la modernité, cette marque incontournable de la gastronomie dijonnaise propose une gamme de produits idéale pour sucrer les fêtes de fin d’année. Les 17, 18, 19, 23, 26, 27 décembre 2022, la maison Mulot & Petitjean investira la Tour Philippe le Bon pour faire découvrir ces créations de Noël.

La dégustation sera accompagnée d’un verre de vin chaud et du magnifique panorama qu’offre la Tour à Noël. Nota : la visite n’est pas recommandée aux femmes enceintes et aux personnes se déplaçant avec difficulté (316 marches, sans ascenseur).

Dans le cadre du plan vigipirate, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l'accueil. *Prestation réalisée dans le respect des gestes barrières * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

