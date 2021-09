Duravel Duravel Duravel, Lot Vin au Vert Duravel Duravel Catégories d’évènement: Duravel

Lot

Vin au Vert Duravel, 17 octobre 2021, Duravel. Vin au Vert 2021-10-17 – 2021-10-17

Duravel Lot Duravel Au fil de la voie verte, entouré par les vignes, partez à la rencontre des vins et des vignerons de Cahors. Vous pourrez déguster le vin sur les stands installés le long de la voie verte, participer à des ateliers de sensibilisation à la nature et visiter des domaines viticoles durant votre parcours. A pied ou à vélo, en famille ou entre amis, venez régaler vos papilles et vos yeux au cœur de notre destination Vignobles de Cahors en vallée du Lot. © Lot Tourisme – P. Foresti-Mediart360 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Duravel, Lot Autres Lieu Duravel Adresse Ville Duravel lieuville 44.50998#1.07258