Semaine nationale de la petite enfance Vimy, 20 mars 2023, Vimy. Semaine nationale de la petite enfance 20 – 24 mars Vimy Une semaine dédiée aux enfants sur le thème » POP » !

Activtés, ateliers, découvertes … autant de nouvelles choses qui seront proposées à mes enfants accueillis ! Vimy Rue Manet, 62580 Vimy 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T08:30:00+01:00 – 2023-03-20T17:00:00+01:00

2023-03-24T08:00:00+01:00 – 2023-03-24T17:00:00+01:00

