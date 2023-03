Spectacle équestre « Le défilé » – Equinature Vimoutiers Catégories d’Évènement: Orne

Orne . Les randonneurs (cavaliers, Vttistes, piétons…) inscrits à la manifestation, déambuleront dans les rues principales de Vimoutiers passant par l’EHPAD. Puis, ils vous seront présenter sur la place Mackau. Chacun défendra les couleurs de sa région. Le cortège de plusieurs centaines de chevaux offrira un vrai spectacle pour le grand public ! Venez admirer ce défilé hors du commun !

Attention : en cas de fortes chaleurs, le défilé pourrait avoir lieu plus tôt dans la matinée.

Sans réservation.

