Orne . Le banquet : après avoir durement bataillé pour gagner la main de Mélissandre, les chevaliers reviennent pour

célébrer les noces d’Enguilbert et Mélissandre.

Ce n’est pas sans compter sur l’amour de Willibert pour Mélissandre …

Le public votera la suite du spectacle mais quelles noces seront célébrées ?

Sans réservation.

