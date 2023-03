Le Mouvement de la vie en quatre saisons, 10 juin 2023, Vimoutiers .

Le Mouvement de la vie en quatre saisons

Eglise Notre-Dame de Vimoutiers Vimoutiers Orne

2023-06-10 20:00:00 20:00:00 – 2023-06-10 21:00:00 21:00:00

Vimoutiers

Orne

.

Spectacle alliant danse, musique et dessin.

La compagnie Insolit’a Danse met la danse là où ne l’attend pas ! Ce spectacle qui unit la danse, la musique et le dessin, montre l’importance des interactions des arts entre eux :

– Laureline MIALON, qui a fondé la compagnie, danse avec quatre autres danseuses ;

– Pierre QUEVAL, qui est titulaire du grand orgue de l’église Saint-Ignace à Paris et des orgues de la Cathédrale de Nantes, joue au grand orgue ;

– Yann LEGRAND dessine, en temps réel les mouvements des danseuses.

Ce spectacle pluridisciplinaire développe le thème des quatre saisons, avec :

– introduction : Hector BERLIOZ, Symphonie Fantastique (Le Bal) ;

– automne : Jean-Sébastien BACH, Passacaglia in C minor BWV 582 ;

– hiver : Camille SAINT-SAENS, Aquarium ;

– interlude : Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI, Casse-noisette – Fée Dragée ;

– printemps : Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI, Casse-noisette – Valse des Fleurs ;

– été : Jean-Sébastien BACH, Concerto in A minor, BWV 593.

Transmettez-nous votre adresse mél, nous vous communiquerons des informations détaillées 1 mois avant cet événement.

A partir de 10/12 ans.

Sans réservation.

Spectacle alliant danse, musique et dessin.

La compagnie Insolit’a Danse met la danse là où ne l’attend pas ! Ce spectacle qui unit la danse, la musique et le dessin, montre l’importance des interactions des arts entre eux :

– Laureline MIALON, qui a fondé la compagnie, danse avec quatre autres danseuses ;

– Pierre QUEVAL, qui est titulaire du grand orgue de l’église Saint-Ignace à Paris et des orgues de la Cathédrale de Nantes, joue au grand orgue ;

– Yann LEGRAND dessine, en temps réel les mouvements des danseuses.

Ce spectacle pluridisciplinaire développe le thème des quatre saisons, avec :

– introduction : Hector BERLIOZ, Symphonie Fantastique (Le Bal) ;

– automne : Jean-Sébastien BACH, Passacaglia in C minor BWV 582 ;

– hiver : Camille SAINT-SAENS, Aquarium ;

– interlude : Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI, Casse-noisette – Fée Dragée ;

– printemps : Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI, Casse-noisette – Valse des Fleurs ;

– été : Jean-Sébastien BACH, Concerto in A minor, BWV 593.

Transmettez-nous votre adresse mél, nous vous communiquerons des informations détaillées 1 mois avant cet événement.

A partir de 10/12 ans.

Sans réservation.

assocorguevimoutiers@yahoo.fr

Association des Orgues de Vimoutiers

Vimoutiers

dernière mise à jour : 2023-03-12 par