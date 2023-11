Marché de Noël Vimory Vimory Catégorie d’Évènement: Vimory Marché de Noël Vimory Vimory, 2 décembre 2023, Vimory. Marché de Noël Samedi 2 décembre, 08h00 Vimory Vimory Village en fête organise son marché de Noël avec de nombreux exposants et différentes animations durant la journée. Vimory Rue de l’Aérodrome, Vimory Vimory Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T08:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T08:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BD08 ©Vimory Village en fête Détails Catégorie d’Évènement: Vimory Autres Lieu Vimory Adresse Rue de l'Aérodrome, Vimory Ville Vimory Lieu Ville Vimory Vimory latitude longitude 47.960523;2.678777

Vimory Vimory https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vimory/