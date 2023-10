Petit-déjeuner aux tripoux et tête de veau Vimenet, 3 septembre 2023, Vimenet.

Vimenet,Aveyron

Déjeuner aux tripoux et tête de veau le 1er dimanche de chaque mois de 8h à 12h chez Josy. Sur réservation..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Vimenet 12310 Aveyron Occitanie



Tripoux and calf’s head lunch on the 1st Sunday of each month from 8am to 12pm at Josy’s. On reservation.

Tripoux y almuerzo de cabeza de ternera el 1er domingo de cada mes de 8h a 12h en Josy’s. En reserva.

Mittagessen mit Tripoux und Kalbskopf am 1. Sonntag im Monat von 8:00 bis 12:00 Uhr bei Josy. Nach vorheriger Reservierung.

