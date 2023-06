Viltais Viltais Brest, 3 juillet 2023, Brest.

Viltais 3 juillet – 25 août Viltais sur inscription

Durant l’été, nous interviendrons alternativement auprès des 50 jeunes mineurs non accompagnés de l’association Viltais, afin de les initier à la musique et au théâtre, avec pour objectif la production de chansons et de spectacles, sur le thème du sport et de la culture

Viltais 29 rue de la fraternité 03000 Moulins Brest 29200 Saint-Marc Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0666863609 »}]

