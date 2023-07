FÊTE DU 14 JUILLET Vilosnes-Haraumont, 14 juillet 2023, Vilosnes-Haraumont.

Vilosnes-Haraumont,Meuse

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice offert par la Mairie suivi d’une soirée dansante.

Barbecue à partir de 18h30. Tout public

Vendredi 2023-07-14 18:30:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

Vilosnes-Haraumont 55110 Meuse Grand Est



Torchlight procession and fireworks offered by the Town Hall, followed by dancing.

Barbecue from 6:30pm

Procesión de antorchas y fuegos artificiales ofrecidos por el Ayuntamiento, seguidos de baile.

Barbacoa a partir de las 18.30

Fackelzug und Feuerwerk, das von der Stadtverwaltung angeboten wird, gefolgt von einem Tanzabend.

Grillfest ab 18:30 Uhr

