Initiation à la salsa à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles, 12 mai 2023, Villy-Bocage.

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une initiation à la salsa. Le concept est simple : danser, partager, s’amuser au rythme de la culture afro-caribéenne..

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 22:00:00. .

2 bis rue des Écoles L’Atelier

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie



L’Atelier de Villy-Bocage offers you an initiation to salsa. The concept is simple: dance, share, have fun to the rhythm of the Afro-Caribbean culture.

El Atelier de Villy-Bocage le propone una iniciación a la salsa. El concepto es sencillo: bailar, compartir y divertirse al ritmo de la cultura afrocaribeña.

Das Atelier de Villy-Bocage bietet Ihnen eine Einführung in den Salsa-Tanz. Das Konzept ist einfach: Tanzen, teilen, Spaß haben im Rhythmus der afro-karibischen Kultur.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche