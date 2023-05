Commémoration 1940, 20 mai 2023, Villy.

Venez assister à la reconstitution d’un campement militaire de 1940, au programme : Samedi 20 mai : 11h : cérémonie du 23e RIC à VIlly / 11h30 cérémonie-Hommage aux morts de l’Ouvrage de la Ferté au gisant / 14h-17h : visites guidées de l’ouvrage et campement France 1940. Dimanche 21 mai : 9h30 : cérémonie pour les familles des morts de l’Ouvrage de la Ferté au bloc 1 / 10h-16h visites guidées de l’Ouvrage et campement France 1940. Renseignements au : 07 52 06 95 95 / www.ouvragelaferte.fr.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21

Villy 08370 Ardennes Grand Est



Come to attend the reconstruction of a military camp of 1940, the program: Saturday, May 20: 11:00 am: ceremony of the 23rd RIC in VIlly / 11:30 am ceremony-tribute to the dead of the Ouvrage de la Ferté to the recumbent / 14h-17h: guided tours of the work and camp France 1940. Sunday, May 21: 9:30 a.m.: ceremony for the families of the dead of the Ouvrage de la Ferté at Block 1 / 10 a.m. – 4 p.m.: guided tours of the Ouvrage and the France 1940 camp. Information : 07 52 06 95 95 / www.ouvragelaferte.fr

Venga a ver la reconstrucción de un campo militar de 1940, en el programa: Sábado 20 de mayo: 11:00 h: ceremonia del 23º RIC en VIlly / 11:30 h: ceremonia-homenaje a los muertos de la Ouvrage de la Ferté en el yacente / 14:00-17:00 h: visitas guiadas a la Ouvrage y al campo Francia 1940. Domingo 21 de mayo: 9.30 h: ceremonia para las familias de los fallecidos de la Ouvrage de la Ferté en el bloque 1 / 10.00-16.00 h: visitas guiadas a la Ouvrage y al campo de Francia 1940. Información: 07 52 06 95 95 / www.ouvragelaferte.fr

Erleben Sie die Rekonstruktion eines Militärlagers aus dem Jahr 1940. Programm: Samstag, 20. Mai: 11 Uhr: Zeremonie des 23. RIC in VIlly / 11.30 Uhr: Zeremonie-Hommage an die Toten der Ouvrage de la Ferté am Gisant / 14-17 Uhr: Führungen durch die Ouvrage und das Lager Frankreich 1940. Sonntag, 21. Mai: 9.30 Uhr: Zeremonie für die Familien der Toten der Ouvrage de la Ferté am Block 1 / 10.00-16.00 Uhr: Führungen durch die Ouvrage und das Lager France 1940. Informationen unter: 07 52 06 95 95 / www.ouvragelaferte.fr

