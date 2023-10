SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL DE METZ Villotte-sur-Aire, 15 décembre 2023, Villotte-sur-Aire.

Villotte-sur-Aire,Meuse

Sortie au Marché de Noël ainsi qu’au Sentier des Lanternes à Metz.

Départ à 13 heures de Villotte-sur-Aire. Retour vers 19 heures 30.

Sur inscription au 03 29 75 06 22 ou poleseniors@cc-aireargonne.fr

15 € par personne

Organisé par le Pôle Séniors de la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne.. Tout public

Villotte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est



Outing to the Christmas Market and the Sentier des Lanternes in Metz.

Departure from Villotte-sur-Aire at 1pm. Return around 7.30 pm.

Registration on 03 29 75 06 22 or poleseniors@cc-aireargonne.fr

15 ? per person

Organized by the Pôle Séniors of the Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne.

Viaje al Mercado de Navidad y al Sentier des Lanternes de Metz.

Salida de Villotte-sur-Aire a las 13 h. Regreso hacia las 19.30 h.

Inscripciones en el 03 29 75 06 22 o en poleseniors@cc-aireargonne.fr

15€ por persona

Organizado por el Pôle Séniors de la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne.

Ausflug zum Weihnachtsmarkt sowie zum Sentier des Lanternes (Laternenpfad) in Metz.

Abfahrt um 13 Uhr in Villotte-sur-Aire. Rückkehr gegen 19.30 Uhr.

Nach Anmeldung unter 03 29 75 06 22 oder poleseniors@cc-aireargonne.fr

15 ? pro Person

Organisiert vom Pôle Séniors der Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne.

