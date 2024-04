VILLOLYPIADES JOURNÉE SPORTS ET CULTURE TOUS À VOS MARQUES Musée Vosgien de la Brasserie Ville-sur-Illon, samedi 29 juin 2024.

VILLOLYPIADES JOURNÉE SPORTS ET CULTURE TOUS À VOS MARQUES Musée Vosgien de la Brasserie Ville-sur-Illon Vosges

Samedi

VILLOLYPIADES compétition sportive et culturelle.

Musée Vosgien de la brasserie

Les Associations de Ville sur Illon se mobilisent pour vous proposer une journée festive et sportive à l’occasion des Jeux Olympiques de 2024. Ouverte à tous, cette journée est l’occasion idéale de partager un moment convivial en famille et entre amis, tout en découvrant les richesses culturelles et sportives de notre commune. Réservez votre journée dès maintenant et venez vivre un moment inoubliable.

Équipes de 3 personnes, 1 adulte et 2 enfants qui participeront à tous les sports. Remise de prix pour les médaillés et récompenses à tout les participants. Concert par RED WIRES. Restauration sur place Midi par l’organisation soir food truck made in grisou.

Plusieurs lieux de compétions salle des fêtes / city stade / terrain et préau école / esplanade du musée.

Parking gratuit autour de la malterie.

10 équipes de 3 / 30 p. De 7 à 77 ans.

Tarif par équipes.

Inscription auprès du musée vosgien de la brasserie.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 08:00:00

fin : 2024-06-29 23:00:00

Musée Vosgien de la Brasserie 48 rue du Mirecourt

Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est museevosgiendelabrasserie@gmail.com

L’événement VILLOLYPIADES JOURNÉE SPORTS ET CULTURE TOUS À VOS MARQUES Ville-sur-Illon a été mis à jour le 2024-04-09 par OT MIRECOURT