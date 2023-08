Visite commentée de l’Atelier Vitrail de Nadine Navarre Atelier Vitrail Nadine Navarre Villiers-Vineux, 16 septembre 2023 09:30, Villiers-Vineux.

Visite commentée de l’Atelier Vitrail de Nadine Navarre Atelier Vitrail Nadine Navarre Villiers-Vineux Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00

La vitrailliste Nadine Navarre ouvre les portes de son atelier pour des visites commentées de ce dernier. Elle donnera des explications sur son métier, les techniques qu’elle utilise comme la fusion du verre, la coupe, le montage au plomb… avec des démonstrations.

Rendez-vous le samedi 16 septembre à 9h30, 11h00, 14h30 et 16h00

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Serein et Armance (places limitées)

Cette animation est co-organisée avec l’Office de Tourisme Serein et Armance.

Atelier Vitrail Nadine Navarre 5 rue des Vignes 89360 Villiers-Vineux Villiers-Vineux 89360 Yonne

ot.saint-florentin@orange.fr 03 86 35 11 86

Office de Tourisme Serein et Armance