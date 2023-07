Fête patronale de la Saint Gilles à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir, 2 septembre 2023, Villiers-sur-Loir.

Villiers-sur-Loir,Loir-et-Cher

Le Comité des Fêtes de Villiers organise tous les premiers week-end de septembre la traditionnelle fête patronale de Saint-Gilles..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Villiers Festival Committee organises the traditional Saint-Gilles festival every first weekend in September.

Cada primer fin de semana de septiembre, el Comité des Fêtes de Villiers organiza la tradicional fiesta patronal de Saint-Gilles.

Das Festkomitee von Villiers organisiert jedes erste Wochenende im September das traditionelle Patronatsfest von Saint-Gilles.

Mise à jour le 2023-07-01 par ADT41