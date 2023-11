Marché de Noël Villiers-Saint-Orien, 26 novembre 2023, Villiers-Saint-Orien.

Villiers-Saint-Orien,Eure-et-Loir

L’association de loisirs de Villierd-Saint-Orien organise son marché de Noël. 20 exposants, mise en lumières de leurs activités, des artisans locaux et régionaux. Un mélange mystérieux. Animations pour les enfants, photographe, tombola et petite restauration sur place le midi.. Familles

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Villiers-Saint-Orien 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Villierd-Saint-Orien leisure association organizes its Christmas market. 20 exhibitors, spotlighting their activities, local and regional artisans. A mysterious mix. Entertainment for children, photographer, tombola and light refreshments at lunchtime.

La asociación de ocio Villierd-Saint-Orien organiza su mercado de Navidad. 20 expositores, que dan a conocer sus actividades, artesanos locales y regionales. Una mezcla misteriosa. Animaciones para niños, fotógrafo, tómbola y refrescos al mediodía.

Der Freizeitverein von Villierd-Saint-Orien organisiert seinen Weihnachtsmarkt. 20 Aussteller, Beleuchtung ihrer Aktivitäten, lokale und regionale Handwerker. Eine geheimnisvolle Mischung. Animationen für Kinder, Fotograf, Tombola und kleine Restauration vor Ort am Mittag.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU BONNEVALAIS